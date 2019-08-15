شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات. Advertisements وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 14413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2127 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 17707 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 539 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 1424 نقطة.

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