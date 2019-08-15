شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.20% خاسرا 33.84 نقطة ليصل إلى مستوى 2797.85 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 180.1 مليون سهم محققة ما قيمته 135 مليون درهم من خلال تنفيذ 2697 صفقة ل33 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 28 سهما.

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وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.13%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.84%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.88%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الإثمار القابضة بنسبة 5.28%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 2.19%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.82%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.42%.