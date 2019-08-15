شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا تدفع أكثر.. ننشر أسعار كافة أنواع السجائر بعد الزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة الشرقية - ايسترن كومبانى ، إنه تقرر زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 14 أغسطس 2019. وننشر أسعار السجائر الجديدة المصرية والأجنبية ، وسعر السجائر التى لم يتم زيادتها وما تزال بنفس السعر القديم وفق قرار وزارة المالية. ١ - سجائر مونديال بأنواعها 17.5 جنيها. ٢ - سجائر بلاك ليبول 23 جنيها. ٣ - كليوباترا بوكس 17 جنيها. ٤ - كليوباترا كوين سوفت 16 جنيها. ٥ - كليوباترا السوبر 18 جنيها. ٦ - ميريت ازرق واصفر 42 جنيها. ٧ - ال أم 29 جنيهًا. ٧ - جولدن ويست 22 جنيها. ٨ - سجائر بوسطن – لايت – بلمونت 17.5 جنيها . Advertisements ٩ - مارلبورو (ريد – جولد) 39 جنيها . ١٠ - كينت ودافيدوف 37 جنيهًا. ١١ - مارلبورو ميديم 35 جنيهًا. ١٢ - دانهيل 40 جنيهًا . ١٣ - كاميل 34 جنيهًا . ١٤ - لاكى سترايك 29 جنيهًا . ١٥ - روثمان وجولواز وونستون 27 جنيهًا . ١٦ - نكست وبى اس 25 جنيهًا . ١٧ - بال مال وفايسرى 24 جنيهًا .

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