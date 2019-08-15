تعرف على أسعار السجائر قبل وبعد زيادتها اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الشرقية ايسترن كومباني اليوم رفع بعض أنواع السجائر، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج تعرف على أنواع السجائر التى تم زيادتها وعلى أسعارها قبل الزيادة . ١- بلاك ليبول تمت زيادتها من ٢٢ إلى ٢٣ جنيها. Advertisements ٢ - مونديال تمت زيادتها من ١٦.٥ الى ١٧.٥ جنيها. وأبقت الشركة بقية الأسعار دون زيادة.

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