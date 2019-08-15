شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أصناف السجائر 4.5 إلى 6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الشرقية - ايسترن كومباني إنه تقرر زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 14 أغسطس 2019.

وأضافت الشركة في بيان البورصة اليوم الخميس، أنه تقرر زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه.

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وبحسب البيان، تقرر زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيه إلى 23 جنيه.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 3.768 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.240 مليار جنيه قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي 2018-2019، إلى 13.89 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 13.41 مليار جنيه في العام المقارن.