شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0.225 درهم، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 0.23 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى0.29 درهم، شرط نجاح السهم في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 0.23 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.21 وبين مستوى المقاومة هو 0.24 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد