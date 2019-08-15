شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل و الاستثمار (ALMADINA) يرتفع بقوة -تحليل صباحي- 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى وبقوة خلال تداولات امس الأربعاء، حيث انهى الجلسة عند مستوى 0.272 درهم، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 أسبوع، لذلك فنظرتنا الفنية إيجابية للسهم ونتوقع الوصول لمستوى المقاومة 0.35 درهم خلال الأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.25 وبين مستوى المقاومة هو 0.29 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد