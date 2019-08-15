شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية شهر يونيو الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.601 درهم، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصيرا لأجل، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.57 درهم كمستوى اول وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.62 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.58 وبين مستوى المقاومة هو 0.61 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط