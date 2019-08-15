شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اكتتاب القابضة (EKTTITAB) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.22 درهم، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 0.23 درهم، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 0.30 درهم، شرط نجاح السهم في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 0.23 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.20 وبين مستوى المقاومة هو 0.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد