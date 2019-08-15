شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.94 درهم، حيث اسجل انخفاض بلغ امس الأربعاء 0.94 درهم، وقد اغلق السهم عند مستوى 0.958 درهم، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يصل لمستوى الدعم النفسي عند 0.90 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 0.94 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.93 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.97 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط