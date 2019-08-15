شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء أولى جلسات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 1.19 درهم، الا انه استطاع ان يرتفع ليغلق عند مستوى 1.21 درهم، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 1.22 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 1.30 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.19 وبين مستوى المقاومة هو 1.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد