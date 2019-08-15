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شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) ينجح في الارتفاع -تحليل صباحي- 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الارتفاع مرة أخرى وبقوة خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0.284 درهم، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 0.275 درهم، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 0.305 درهم كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.27 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.275 وبين مستوى المقاومة هو 0.305 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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