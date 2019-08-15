شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدار العقارية (ALDAR) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 2.33 درهم، الا انه تراجع ليغلق في المنطقة الحمراء عند مستوى 2.25 درهم، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 2.15 درهم كمستوى اول ثم 1.90 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.40 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.18 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.32 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط