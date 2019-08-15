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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 8.45 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 8.58 درهم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به مرة أخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 8.20 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8.70 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.35 درهم وبين مستوى المقاومة هو 8.54 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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