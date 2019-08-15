شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونكتاد" اقتصاد العراق فقد 36 مليار دولار فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدت العراق نحو 36 مليار دولار خلال الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 نتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمنى والحرب الدائرة مع داعش وبقية العناصر الإرهابية ، وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأونكتاد للتنمية التابعة للأمم المتحدة، إن العراق فقدت العام الماضى 4.885 مليار دولار مقارنة بفقد 5.032 مليار دولار عام 2017.

كما فقدت العرق نحو 6.256 مليار دولار عام 2016 مقارنة بفقد 7.574 مليار دولار عام 2015 ، ويعد عام 2014 الأكبر فى خسارة استثمارات أجنبية مباشرة حيث فقدت العراق نحو 10.176 مليار دولار فيما فقدت 2.335 مليار دولار عام 2013 ، وتراجع الاقتصاد العراقى بشكل حاد طوال السنوات الماضية جراء الاضطرابات الأمنية والسياسية والحروب فى المنطقة .