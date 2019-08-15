شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام هامة لـ"مركز الإبداع" لدعم أفكار الشباب وإنشاء شركات..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل مركز الإبداع وريادة الأعمال ، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وفق استراتيجية تتمضن العمل على إقامة اقتصاد قائم على الإبداع وذلك عبر وضع الاستراتيجيات، تقديم التسهيلات والترويج للإبداع وريادة الأعمال و إرساء مفهوم الملكية الفكرية فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، وخلال السنوات القليلة الماضية أطلق المركز عدة مبادرات لدعم أفكار الشباب و تنفيذها، وخلال السطور التالية يقدم الخليج 365 أهم الأرقام التى حققها المركز خلال النصف الأول من 2019.

بناء قدرات الافراد

16585 عدد الأفراد الذين تلقوا تدريب فى مجال الإبداع أو ريادة الأعمال من خلال برامج أو أنشطة تدار/ تنظم من قبل المركز سواء كانوا طلاب، خريجين رواد أعمال أو موظفين.​

الأفكار المتولدة

​3112 إجمالى عدد الأفكارالتى تولدت من الأفراد/الفرق كنتيجة للأنشطة/البرامج التى ينظمها/ يديرها المركز.​

عدد رواد الأعمال المدعومين من المركز

​3405 إجمالى عدد رواد الأعمال الذين لديهم أفكار فعليه و تم دعمهم من خلال إحدى أنشطة وبرامج المركز.​​​

عدد الشركات الناشئة المدعومة من المركز

423 شركة ناشئة تم دعمها من خلال إحدى برامج المركز.

فرص العمل المتولدة

2098 عدد فرص العمل التى تم توفيرها من خلال الشركات المحتضنة أو التى تخرجت من الحاضنات التكنولوجية.​​

الشركات المنشئة

178 عدد الشركات التى تم إنشائها من خلال المشاركة فى إحدى برامج المركز.​

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الشركات الصغيرة و المتوسطة المدعومة من المركز

​247 شركة صغيرة ومتوسطة تم دعمها من خلال إحدى برامج المركز

إتاحة التمويل

278 مليون جنيه إجمالى حجم التمويل (منح /جوائز مالية/ إستثمار وغيرها) الذى تم الحصول عليه عن طريق المركز.​​

مجمعات الإبداع

2 مجمع للإبداع التكنولوجى تم إنشائهما فى المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط.

المشاركة مع الكيانات و الأفراد

758عدد الكايانات المتعاونة مع المركز فى تنفيذ برامج/أنشطة متعلقة بالابداع وريادة الأعمال، بواقع 91 كيان و 635 فرد.