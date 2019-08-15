شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة قيمتها 3 مليار دولار..تعرف على تخصصات التصدير التكنولوجى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مصر مركز عالمى للدول الواعدة بصناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها وكذا الخدمات المعتمدة على الابداع التكنولوجى وتعتبر موطنا للشركات متعددة الجنسيات المتخصصة فى تقديم خدمات تعهيد نظم الأعمال BPO وتعهيد تكنولوجيا المعلومات ITO على مستوى العالم.

ووفقا لمؤسسة IDC العالمية ، فإن حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وصل إلى 3 مليارات و 62 مليون دولار، وتمتلك مصر مميزات تجعلها من الدول الواعدة لتقديم خدمات التعهيد مثل الشباب المدرب والتعدد اللغوى والموقع الجغرافى، حيث تمر بالأراضى والسواحل المصرية العديد من الكابلات البحرية، ودعم الحكومة المستمر لهذا القطاع الحيوى، وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مقدمى خدمات تكنولوجيا المعلومات المحليون بتوفير خدماتهم بشكل متزايد وزيادة عمليات التصدير الخاصة بها فى مختلف التخصصات والمجالات بما فى ذلك:

تطوير وصيانة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

بنية تكنولوجيا المعلومات التحتية (ومنها مكتب الدعم الفنى ومراكز البيانات، والشبكات)

استشارات تكنولوجيا المعلومات (دمج النظم، والتصنيع طبقًا لطلب العميل، وما إلى ذلك)

الخدمات الرقمية (المحمول، ومواقع التواصل الاجتماعى، والحوسبة السحابية، وميكنة عمليات الروبوتات، وإنترنت الأشياء)

خدمات البحث والتطوير/الهندسة

البحث والتطوير

خدمات التحليلات

مراكز الاتصال

المحاسبة والشئون المالية

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خدمات الموارد البشرية

المشتريات

التخصصات فى مجال الصناعات:

الأعمال المصرفية وأسواق رأس المال

التأمين والرعاية الصحية

قطاع البيع بالتجزئة

التعليم

الاتصالات والإعلام

النقل والمواصلات

اعمال البناء والتشييد

التصنيع

المرافق