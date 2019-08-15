شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاع» تتولى تنظيم طرح صكوك بـ 135 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «شعاع كابيتال» عن توليها بنجاح مهام المنظم الحصري لطرح صكوك بقيمة 135 مليون دولار لصالح شركة ذا «فيرست جروب» ببورصة لندن.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إنه تم طرح الصكوك على مستوى عملاء «شعاع» المؤلفة من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية وكذلك المستثمرين المؤهلين، وهو ما يمثل الإصدار الأحدث من سلسلة الإصدارات التي تم تنظيمها بواسطة شعاع.

وأوضحت أنه سيكون لهذه العملية أثر إيجابي على النتائج المالية للربع الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «شعاع» تتولى تنظيم طرح صكوك بـ 135 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.