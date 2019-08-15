مذكرة تفاهم بين «حرة عجمان» و«دبي للتأمين»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” وقعت منطقة عجمان الحرة مذكرة تفاهم مع شركة دبي للتأمين بهدف مد عمالة المنطقة بمظلة تأمينية لتكون بديلاً عن الضمان المصرفي الحالي الخاص بالعمالة الوافدة، بحيث يغطي المستحقات العمالية، وتشمل التغطية المستحقات العمالية كمكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة السنوية، والرواتب غير المدفوعة، وتكاليف تذكرة العودة بالطائرة على الدرجة الاقتصادية إلى الموطن الأصلي للعامل.

حضر حفل التوقيع كل من فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف، ومحمد تحسين العلي رئيس العمليات في دبي للتأمين، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

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