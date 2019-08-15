2.3 مليار مساهمة «أدنيك» في اقتصاد أبوظبي خلال النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، أمس، عن مساهمة ضخمة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات في اقتصاد إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2019، بقيمة بلغت 2.3 مليار درهم، ليرتفع بذلك الأثر الاقتصادي الإجمالي ل «أدنيك» منذ إنشائها في عام 2005 إلى 34.3 مليار درهم.

كما زادت مساهمة الشركة المباشرة وغير المباشرة في اقتصاد الإمارة بنسبة 45% في هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وجاءت هذه الزيادة الكبيرة بفضل نجاح أدنيك في استضافة معارض رئيسية مثل: معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، والقمة العالمية لطاقة المستقبل.

تعزّزت سمعة «أدنيك» على الصعيد العالمي كشريك مفضّل لاستضافة وتنظيم وإدارة الفعاليات والمعارض الدولية، مع استقبال مركزي أبوظبي الوطني للمعارض، والعين للمؤتمرات ل29 معرضاً، و108 مؤتمرات وفعاليات، إضافة إلى 88 فعالية خاصة، وأسهماً بإيجاد 12,502 وظيفة في القطاعات المرتبطة بسياحة الأعمال. ووصل إجمالي الحجوزات في الفنادق المحيطة بالمركزين إلى 343,100 ليلة فندقية خلال الأشهر الستة الماضية من عام 2019.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، استقبل مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات أكثر من 1.5 مليون زائر من دولة الإمارات وسائر أنحاء العالم، ليحققا بذلك نسبة زيادة هائلة في أعداد الزائرين بلغت 79%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي شهد استقبال 684,747 زائراً، ووصل العدد الإجمالي لزوار المركزين منذ إنشائهما إلى أكثر من 19 مليون زائر حتى الآن.

ووصل إجمالي معدّل التوطين في الشركة إلى 73%، في حين تشغل المرأة الإماراتية نسبة 41% من إجمالي القوى العاملة المواطنة في «أدنيك». كما يشغل المواطنون الإماراتيون نسبة 86% من الوظائف الإدارية العليا في المركزين.

وقالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «تمضي العاصمة الإماراتية أبوظبي قدماً بخطى ثابتة لترسيخ مكانتها الإقليمية الرائدة والبارزة كمركز وعاصمة لسياحة الأعمال، ويبين الأداء القوي لشركتنا خلال النصف الأول من عام 2019 بشكل واضح جهودنا الدؤوبة الرامية إلى تعزيز هذه المكانة».

وأضافت: «إن حرصنا في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض على استمرار مساهمتها في دفع النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة، يأتي في إطار استراتيجية أدنيك الأساسية، التي تنسجم مع أولوياتها الرامية إلى تحقيق خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030».

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «أسهم العدد الكبير من الفعاليات التي استضافها مركزا أدنيك في أبوظبي والعين خلال النصف الأول من عام 2019 في تعزيز مكانتنا كعاصمة رائدة لقطاع سياحة الأعمال المزدهر، ولقد زادت مساهمة الشركة المباشرة وغير المباشرة في اقتصاد أبوظبي بنسبة 45 في المئة هذا العام عن العام الماضي، الأمر الذي يؤكد من جديد رسالتنا في أدنيك، أن نصبح الوجهة الرائدة لاستضافة الفعاليات المحلية والدولية. نحن متفائلون بأننا سنشهد أيضاً نجاحاً كبيراً في النصف الثاني من هذا العام؛ حيث نستعد لاستضافة أكثر من 150 فعالية ومعرضاً».

وقد فازت «أدنيك» بثلاث عطاءات لمؤتمرات عالمية كبرى خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ومن أهم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية التي استضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال النصف الأول من عام 2019: القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي أقيمت في الفترة بين 14 و17 يناير، وشكلت هذه القمة منصة رائدة للحكومات والشركات والمستثمرين ورواد الأعمال؛ حيث استقبلت أكثر من 33000 زائر و850 عارضاً وممثلاً مما يزيد على 170 دولة. وسلطت القمة الضوء على تقنيات مبتكرة وأفكار جديدة في مجالات تعزيز كفاءة الطاقة، والمياه، والطاقة الشمسية، والنفايات، والمدن الذكية.

وشملت الفعاليات الناجحة الأخرى التي استضافتها أدنيك في عام 2019 كلاً من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس)، اللذين أقيما من 17 حتى 21 فبراير؛ حيث شاركت في هذين المعرضين أكثر من 1300 شركة وهيئة دفاعية من 62 دولة، وشهدا أيضاً مشاركة عدد من أبرز القادة العسكريين لمناقشة الأمن العالمي وقضايا الدفاع.

أما المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، فقد عُقد في الفترة بين 1 و2 إبريل في أدنيك، ويعد المعرض والمؤتمر الأكبر من نوعه في العالم في ما يخص التكنولوجيا الزراعية المستدامة والمستخدمة في جميع أنماط إنتاج الأطعمة.

وشهد الحدث هذا العام مشاركة أكثر من 7000 زائر و310 شركات عارضة من 120 دولة، وتم أيضاً تسليط الضوء على 50 ابتكاراً في القطاع الزراعي والإنتاج المستدام للأغذية.

وكانت المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات من أبرز الفعاليات، التي شهدت نجاحاً هذا العام؛ حيث أقيمت في أدنيك من 15 حتى 17 إبريل.

وتهدف المسابقة السنوية إلى الاضطلاع بجيل مؤهل ومتخصص في مختلف القطاعات التقنية والصناعية، وقد استضافت دورة العام 2019 من المسابقة أكثر من 400 طالب وطالبة من أنحاء الإمارات تنافسوا في ما بينهم ضمن 54 فئة مهارية تراوحت من النجارة إلى هندسة الميكاترونيات والإعلام والإنتاج.

ومن ناحية أخرى، أقيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب من 24 إلى 30 إبريل الماضي، وهو يعد أكثر معرض كتاب متنوع في المنطقة.

وسلطت الدورة التاسعة والعشرين من المعرض على الغنى الثقافي والتراثي لدولة الإمارات وأصالتها وحداثتها وإنتاجها الثقافي والمعرفي.

أما مؤتمر الجمعية الدولية لأورام الأطفال آسيا، فشهد هو الآخر نجاحاً كبيراً في النصف الأول من هذا العام؛ إذ أقيم المؤتمر في الفترة بين 3 - 6 إبريل وكان الهدف منه تحسين طرق معالجة السرطان حول العالم وتعزيز أطر التعاون مع الدول الآسيوية للوصول إلى عناية أفضل للأطفال المصابين بالسرطان.

بدوره أقيم الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 من 14 حتى 21 مارس الماضي؛ حيث تمت استضافة هذه الألعاب للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان الهدف منها تعزيز التغيير الاجتماعي الإيجابي لأصحاب الهمم من خلال الرياضة. وقد استضافت الدورة الخمسون من هذه الألعاب أكثر من 7500 رياضي ورياضية من 190 دولة تنافسوا في ما بينهم ضمن سلسلة من الرياضات المنوعة.