شكرا لقرائتكم خبر عن 11.3 مليار متر مكعب إنتاج حقل ظهر المصري من الغاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة، «روسنفت»، أمس الأربعاء، إن إنتاج الغاز الطبيعي في حقل ظهر، أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، بمصر زاد أكر من ثلاثة أمثاله في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 11.3 مليار متر مكعب. وأضافت أن إنتاج الغاز من المشروع البحري سيبلغ 76 مليون متر مكعب (2.7 مليار قدم مكعبة) يومياً بحلول نهاية العام الجاري.

وتملك «روسنفت» حصة 30% من المشروع، وتسيطر إيني الإيطالية على 50% بينما تملك بي.بي ومبادلة للبترول 10% لكل منهما في ظهر. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11.3 مليار متر مكعب إنتاج حقل ظهر المصري من الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.