الناقلات الوطنية تتسلم 17 طائرة جديدة في 7 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



تسلمت شركات الطيران الوطنية: «الاتحاد للطيران»، و«طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، و«العربية للطيران»، 17 طائرة جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري؛ وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن مصنعي الطائرات «بوينج»، و«إيرباص». وأظهرت البيانات، أن الناقلات الوطنية، تسلمت 9 طائرات جديدة من طراز «بوينج»، و8 طائرات من طراز «إيرباص».

وتسلمت «الاتحاد للطيران» 11 طائرة جديدة، منها 3 طائرات من طراز «إيرباص A350-1000» و8 طائرات من طراز «بوينج دريملاينر»، موزعة على 6 طائرات «بوينج 9-787» إضافة إلى طائرتين من طراز «بوينج 10-787».

وتسلمت «طيران الإمارات» 3 طائرات من طراز «A380» ليرتفع عدد طائراتها من هذا الطراز إلى 112 طائرة.

وتسلمت «العربية للطيران»، طائرتين جديدتين من طراز «إيرباص A321 نيو»، بينما تسلمت «فلاي دبي» طائرة واحدة من طراز «737 ماكس».