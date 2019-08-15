33 ملياراً.. الفائض في تجارة الإمارات مع اليابان بنمو 14%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نمت القيمة الإجمالية لصادرات الدولة إلى اليابان بنحو 2.3% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 44.92 مليار درهم (12.24 مليار دولار) مقابل 43.93 مليار درهم (11.97 مليار دولار) في النصف الأول من العام الماضي. وأظهرت بيانات مكتب التمثيل التجاري الياباني (جيترو) أن إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين تراجعت بنحو 3.7% في النصف الأول من العام الجاري إلى 56.89 مليار درهم (15.5 مليار دولار) مقابل 59.1 مليار درهم (16.1 مليار دولار) في النصف الأول من 2018، ويرجع السبب في ذلك التراجع إلى انخفاض قيمة واردات الدولة من اليابان بنحو 21% خلال الفترة نفسها من 15.12 مليار درهم (4.12 مليار دولار) إلى 11.96 مليار درهم (3.26 مليار دولار).

وارتفعت بذلك قيمة الفائض في الميزان التجاري للدولة مع اليابان بنحو 14.4% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 32.96 مليار درهم (8.98 مليار دولار)، مقابل 28.81 مليار درهم (7.85 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2018.