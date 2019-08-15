جمارك دبي تختتم برنامج التدريب الصيفي للطلبة لعام 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت جمارك دبي ممثلة في مركز التدريب الجمركي برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس والجامعات لعام 2019، وتدريب 56 طالباً وطالبة من فئات دراسية مختلفة للتعرف إلى طبيعة العمل في الدائرة، وإطلاعهم على دورها المحوري في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة دبي.

ودربت جمارك دبي طلبة الجامعات على مدار أربع سنوات متتالية، إذ بلغ عددهم 168 طالباً وطالبة تدربوا خلال 32 أسبوعاً، بمعدل 4 أسابيع كل عام استطاع الطلبة خلالها التعرف إلى آلية عمل الإدارات المختلفة في جمارك دبي. ويأتي ذلك حرصاً من الدائرة على توجيه طاقات الطلبة لاكتسابهم المعرفة، وتعزيز روح المسؤولية لديهم وتحفيزهم على الاندماج في سوق العمل بعد التخرج.

وقالت أسماء أحمد مدير أول تنفيذ التدريب في جمارك دبي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بفئة الشباب كونهم أمل الدولة وقوتها المستقبلية، اعتمدنا في مركز التدريب الجمركي برنامجاً تدريبياً صيفياً دائماً بهدف تنمية قدرات الشباب وتدريبهم، وصقل خبراتهم، وتزويدهم بالمهارات العملية المختلفة في مجالات عدة، لتأهليهم لبيئة عمل ناجحة للنهوض بالمجتمع والمساهمة في مسيرة الرقي والتقدم للدولة.

وذكرت أن البرنامج لهذا العام استمر لمدّة 4 أسابيع، تلقى خلالها المنتسبون والمنتسبات للبرنامج تدريبات عملية حول طبيعة سير العمل في الإدارات المختلفة في الجمارك، إذ تعرفوا إلى العمل في إدارات مختلفة منها: الموارد البشرية، العملاء، الاتصال المؤسسي، الاستخبارات الجمركية، تقنية المعلومات، وقطاع المتعاملين بكافة إداراته.

ومن جانبها قالت صغرى عبد المحسن آل سوار المشرفة على البرنامج شملت خطة برنامج التدريب لهذا العام التعرف إلى العمل الميداني أكثر وتمكين المتدربين من أداء المهام فعلياً، صاحب ذلك دورات وورش توعوية عن حقوق المستهلك وواجباته، والحديث لعدّة مواضيع تخص حماية المستهلك منها التعريف بدور حماية المستهلك والدور الرئيسي في حماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى كيفية التعرف إلى حقوق المستهلك وما هي واجباته، مع تقديم عرض مرئي لأهم القوانين التي يتوجب على المستهلكين معرفتها.