800 شركة ناشئة من 72 دولة تعمل في «ديتك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

استقبل مركز «دبي التكنولوجي لريادة الأعمال» «ديتك»، المملوك بالكامل من «سلطة واحة دبي للسيليكون» نحو 100 شركة ناشئة منذ بداية العام 2019، بفعل الطلب المرتفع من قبل الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل جودة الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المركز لأصحاب الشركات بهدف التوسع محلياً وإقليمياً انطلاقاً من دبي.

قال وليام شابل، المدير المالي التنفيذي في «سلطة واحة دبي للسيليكون»، نائب الرئيس التنفيذي - التكنولوجيا وريادة الأعمال في مركز «ديتك» ل«الخليج»: عن إجمالي عدد المشاريع ورواد الأعمال والمبتكرين الإجمالي في «ديتك» حتى الآن: يعتبر المركز حالياً من أكبر حاضنات تكنولوجيا الأعمال في المنطقة وشمال إفريقيا، حيث يجمع تحت مظلته أكثر من 800 شركة ناشئة من 72 دولة مختلفة، تختص 100 منها بالعمل على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مثل تقنية البلوك تشين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما جذب «ديتك» نحو 1300 شركة ناشئة منذ تأسيسه العام 2015، منها 26 شركة ناشئة إماراتية.

دور محوري

أضاف وليام شابل، وفي ظل القوانين والتشريعات التي أقرتها حكومة الإمارات مؤخراً، خصوصاً فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال، نتوقع أن يستمر هذا العدد في النمو خلال السنوات القادمة.

وقال شابل: تلعب الشركات الناشئة دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، ووفقاً لتقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء فإن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ستصل إلى 53% نهاية 2019، مقارنة بنحو 49 % العام 2018.

وتماشياً مع الخطط الحكومية الرامية إلى زيادة هذه النسبة إلى حوالي 60% بحلول عام 2021، يعد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي للإمارات ضمن رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة، من خلال منح الأولوية للابتكار والشركات الإبداعية.

القضاء على التحديات

وأكد شابل، بالنظر إلى التركيز الذي توليه الدولة لهذا القطاع، تعمل الحكومة باستمرار على إطلاق مبادرات تساعد المبتكرين والمبدعين على ترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس ويمثل «ديتك»، الذي أصبح أحد أهم المراكز الإقليمية والعالمية لاحتضان الشركات الناشئة التي تتطلع إلى توسيع نشاطاتها في المنطقة، إحدى هذه المبادرات التي توفر منصة مثالية للشركات الناشئة لتنمو وتتوسع، ويسعى المركز لاستقطاب المشاريع التي تتعلق بالتغلب على التحديات مثل: المتعلقة بالازدحام المروري وإدارة النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وغيرها.

1.8 مليون درهم استثمارات «ديتك»

حول حجم استثمارات «ديتك» في الشركات الناشئة قال شابل: يستثمر المركز ما يصل إلى 1.8 مليون درهم في الشركات الناشئة التي لديها رؤية واضحة وخطط استراتيجية للنمو والتطور، فيما استثمر المركز في 3 شركات ناشئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويقدم المركز كافة الخدمات والتسهيلات للشركات الناشئة بما في ذلك دعم التراخيص والإيجارات للخمس سنوات الأولى بعد التأسيس، مما يخفض التكاليف المترتبة على الشركات، كما بات من أهم المراكز الإقليمية والعالمية لاستقطاب الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع المبتكرة.

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خطة التوسع

ورداً على خطة «ديتك» للتوسع أوضح شابل، أنه ونظراً للإقبال الكثيف من الشركات الناشئة للاستفادة من الدعم الذي يوفره مركز ديتك، تعمل سلطة واحة دبي للسيليكون على خطة مستقبلية للتوسع خلال 2019 لتغطية مساحة إجمالية إضافية للمركز قدرها 5000 متر مربع، مما سيمكن من مضاعفة عدد الشركات الناشئة من خلال المساحة الجديدة.

3000 فرصة عمل

وبالإشارة إلى عدد فرص العمل التي وفرها «ديتك» منذ بداية العام 2019 قال شابل: يعمل المركز في ظل توجيهات حكومة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتنويع اقتصاد الدولة وخصوصاً فيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، ولاسيما في تخصصات أبرزها «بلوك تشين وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي»، والتي تعد الأسس والركائز الأساسية لنهضة الاقتصاد المحلي ويساهم المركز بدعم الاقتصاد المحلي لإمارة دبي، حيث تمكن المركز من توفير أكثر من 3000 فرصة عمل خاصة للشباب وأصحاب الاختصاص، ما ساهم بتدفق حوالي مليار درهم لاقتصاد الدولة.

100 فعالية سنوياً

ورداً على أبرز أشكال الدعم التي يقدمها المركز قال شابل: يستضيف «ديتك» أكثر من 100 فعالية لرواد الأعمال سنوياً، أبرزها «منتدى ديتك التقني»، كما يقوم عدد من الشركاء الاستراتيجيين للمركز مثل «آي بي إم» و«مايكروسوفت» بتوفير الاستشارات الفنية والتقنية اللازمة للشركات الناشئة ما يساعدها على التطور السريع. أضاف، وينظم «ديتك» 4 ورش عمل تقنية مجانية سنوياً، تستهدف روّاد الأعمال والطلبة الجامعيين الإماراتيين وذلك بهدف تمكينهم من عرض أفكارهم المبتكرة أمام لجنة من الخبراء وتوفير الدعم المالي والمشورة لتطوير أفكارهم ومشاريعهم في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية.

وقال وليام شابل، نائب الرئيس التنفيذي- التكنولوجيا وريادة الأعمال في مركز «ديتك»: إن المركز يستضيف فعاليات برنامج مسرّعة دبي للمدن الذكية، الذي أطلقته سلطة واحة دبي للسيليكون بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ومكتب دبي الذكية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وفيزا، و «أورانج بيزنس سيرفيسز»، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، ويستضيف «ديتك» مسرعة «انطلاق»، الحاضنة المتخصصة بقطاعات الطيران والسياحة والسفر في الإمارات كما استضاف «هاكاثون إينجل هاك 2018».

شراكات قوية

وفي نفس السياق، قام «ديتك» ببناء شراكات قوية مع عدد من الشركات الرائدة في الدولة، على رأسها «دبي الذكية» وشركة «إنتل» التي تمتلك مختبراً خاصاً لها في المركز لاختبار تقنية بلوك تشين وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى شركة «دو» التي تمتلك مختبراً خاصاً لها في المركز ويعمل المركز «ديتك» مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين العالميين والمحليين لدعم الابتكار والشركات الناشئة.