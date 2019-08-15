«إعمار العقارية» الأنشط بـ 52.4 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.22%، ليغلق عند 2831.7 نقطة، بتداولات ب 164,7 مليون درهم بتنفيذ 3415 صفقة بنحو 176,69 مليون سهم.

في ما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، حققت «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 52,4 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 16,78 مليون درهم، ثم «أرامكس» 15,6 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» 15,1 مليون درهم، ثم «آن ديجيتال سيرفسس» 8,4 مليون درهم.

ومن أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها: «الإثمار» بإغلاق 0.284 درهم بنسبة 14.98%، ثم «آن ديجيتال» بإغلاق 0.225 درهم بنسبة 14.79%، ثم «اكتتاب» بإغلاق 0.220 درهم بنسبة 14.58%، ثم «المدينة للتمويل» بإغلاق 0.272 درهم بنسبة 12.86%، ثم «أمان» بإغلاق 0.475 درهم بنسبة 3.26%.

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها، «المصرف الخليجي التجاري» بإغلاق 0.545 درهم بنسبة 4.38%، ثم «دار التكافل» بإغلاق 0.601 درهم بنسبة 2.27%، ثم «إعمار للتطوير» بإغلاق 4.25 درهم بنسبة 2.07%، ثم «سوق دبي المالي» بإغلاق 0.922 درهم بنسبة 1.70%، ثم «إعمار مولز» بإغلاق 1.94 درهم بنسبة 1.02%.