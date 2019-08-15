شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الشارقة يعتزم إصدار سندات بـ 500 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة «بلومبيرج»، عن مصادر مطلعة قولها إن بنك الشارقة، يعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار في وقت لاحق من هذا العام بغية سداد ديون حالية.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن البنك يخطط لجمع حوالي 500 مليون دولار في عملية طرح من المرجح، أن تتم في سبتمبر أو أكتوبر، مشيرة إلى أنه ينتظر موافقة الجهات التنظيمية ويريد استخدام عائدات الإصدار في تسوية سندات تستحق في يونيو من العام المقبل.
وقال مارتن إدموندز، رئيس الخزينة في بنك الشارقة في رده على أسئلة «بلومبيرج»: «نستكشف خيارات متعددة لإصدار أوراق مالية غير مضمونة، بما في ذلك بيع أسهم أو سندات أو أوراق مالية أو صفقة عامة، وكذلك إصداراً بعملات أخرى غير الدولار مثل الفرنك السويسري». (بلومبيرج)
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