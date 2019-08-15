50 درهماً عيدية «الصكوك الوطنية» للمدخرين القُصّر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رفعت شركة «الصكوك الوطنية»، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إلى القيادة الرشيدة، وأعلنت للعام العاشر على التوالي، مكافأة المدخرين القُصّر من خلال منحهم «عيدية» عبارة عما يعادل 50 درهماً لحوالي 1000 قاصر دخلوا في برنامج الادخار، فضلاً عن تخصيص 200 جائزة يومية للقصّر قيمتها نحو 200 ألف درهم شهرياً، على مدى العام، في برنامجها للمكافآت، الذي يعتبر الأغنى في الدولة والتي تصل إلى أكثر من 36 مليون درهم.

وقال أحمد بيبرس، المدير التنفيذي لأعمال الأفراد وقنوات التوزيع لشركة الصكوك الوطنية: «تأتي هذه «العيدية» كعربون شكر من «الصكوك الوطنية»، إلى العائلات التي تلتزم بالادخار لأطفالها، وتتبنى سلوكيات مالية مسؤولة، بالرغم من ثقافة الاستهلاك السائدة، وخصوصاً خلال الأعياد والمناسبات الكبرى».