82 مليوناً أرباح «داماك» خلال النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة داماك العقارية عن تسجيل إيرادات إجمالية بقيمة 1.9 مليار درهم، وبلغت قيمة المبيعات المحجوزة للفترة ذاتها 1.8 مليار درهم، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووصلت قيمة الربح الإجمالي 502 مليون درهم بهامش ربح بلغ 27%. وسجلت قيمة إجمالي أصول الشركة 24.7 مليار درهم مقارنة ب 25.2 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2018، فيما بلغت قيمة الأرباح الصافية 82 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة مع 862 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمكنت داماك خلال الشهور ال 12 الماضية من خفض قيمة الدين العام بمقدار 1.4 مليار درهم، وبذلك تصبح قيمة الدين العام الحالية 4.1 مليار درهم، هذا فيما بلغت قيمة السيولة النقدية وأرصدة البنوك 5.6 مليار درهم إماراتي، أما إجمالي قيمة العقارات المُطوّرة فبلغ 9.4 مليار درهم، فيما استقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14.2 مليار درهم حتى 30 يونيو 2019.

وقامت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بتسليم 1,476 وحدة، من بينها تسليم أول دفعة من الوحدات في مجمع أكويا، أكبر مجمع سكني لداماك. هذا بالإضافة إلى الانتهاء من بناء 315 وحدة في مجمع كلاريت الذي أصبح جاهزاً وفي صدد التسليم، وانتهاء أعمال البناء في مشروعي برج غالية وبرج 108.

وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية: شهدت الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 تطوراتٍ عدة، إذ قمنا بإطلاق أحدث مشاريعنا وهو مشروع زاده في الخليج التجاري، كما قمنا بتسليم أول دفعة من الوحدات في مجمع أكويا السكني.

وخلال النصف الثاني من 2019، سنواصل التركيز على استكمال وتسليم مشاريعنا الحالية التي ما زالت قيد الإنشاء. وبالنسبة لمجمعاتنا السكنية، فقد حققنا تقدماً كبيراً في مجمعي داماك هيلز وأكويا السكنيين. وسيواصل المجمعان استقبال المزيد من السكان الجدد خلال العام الحالي.

من جهة أخرى، وافق مجلس إدارة شركة «داماك العقارية» على الاستحواذ على قطعتي الأرض المعروضتين من قبل شركة «دايكو العقارية» بمنطقة الصفوح والخليج التجاري، حيث فوض مجلس الإدارة مديرها المالي للقيام بعملية التفاوض.