شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على منشآت التبغ تنفذها «اقتصادية عجمان» و«الاتحادية للضرائب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، حملة تفتيشية على المنشآت المزاولة لنشاط بيع منتجات التبغ، بهدف التأكد من التزامها بتطبيق نظام العلامة المميزة الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، حيث يمنع النظام بيع، أو تداول، أو حيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية المعتمدة من الهيئة. وتمت خلال الحملة زيارة 22 منشأة تجارية تزاول نشاط بيع التبغ ومنتجاته في الإمارة، للتأكد من التزامها بالنظام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة على منشآت التبغ تنفذها «اقتصادية عجمان» و«الاتحادية للضرائب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.