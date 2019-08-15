182 مليوناً خسائر «الواحة كابيتال» في النصف الأول

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أعلنت «الواحة كابيتال» نتائجها للنصف الأول من عام 2019، بارتفاع إجمال الدخل من وحدة إدارة الأصول بنسبة 64% سنوياً لتصل إلى 395 مليون درهم، وتقليص إجمالي النفقات العامة والإدارية 18% إلى 107.2 مليون درهم، وإجمالي خسائر انخفاض القيمة والخسائر المستبعدة بلغ 363 مليون درهم، وخسارة صافية بمقدار 182.2 مليون درهم.

سجلت وحدة إدارة الأصول في «الواحة كابيتال»، التي تدير صناديق الشركة في الأسواق الناشئة، صافي ربح بواقع 239.2 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي. فقد واصلت صناديق الأسهم والائتمان، التي تفوقت باستمرار على المؤشرات الرئيسية خلال سنوات عدة، تحقيق عوائد قوية مع زيادة أصولها المدارة إلى 2.9 مليار درهم.

وفي المقابل، سجلت وحدة الاستثمارات الخاصة - التي تستثمر في قطاعات عدة بما في ذلك الطيران، والتكنولوجيا المالية، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية - خسارة صافية قدرها 351.8 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص بقيمة 209.4 مليون درهم بعد قيام الوحدة بإعادة تقييم قيمة استثمارها القابل للاسترداد في «إيركاب القابضة»، وتسجيلها خسارة بقيمة 153.6 مليون درهم إثر استبعاد 6 ملايين سهم في «إيركاب».

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»: تواصل وحدة إدارة الأصول تسجيل أداء متفوق، وتركز استراتيجيتنا على زيادة نسبة الأصول المدارة من خلال الاستفادة من شبكة علاقاتنا لاستقطاب المستثمرين من الأطراف الأخرى.

وأضاف، واصلت وحدة الاستثمارات الخاصة تركيزها على تحقيق القيمة والاستثمار في قطاعات ذات إمكانات نمو عالية، ولدينا فيها خبرات واسعة. وعلى الرغم من تأثر النتائج المالية خلال الربعين الماضيين بالخسائر الناجمة عن تسديد طوق أسعار الأسهم في شركة «إيركاب القابضة»، إلا أني فخور بتطبيق الشركة استراتيجية تضمن تحقيق تحول سريع للعودة إلى مسار النمو المستدام.

وقال محمد النويس، العضو المنتدب في «الواحة كابيتال»: أظهرت نتائج «الواحة كابيتال» للنصف الأول من عام 2019 استمرار نمو وحدة إدارة الأصول مع تسجيلها معدلات أرباح قوية، في حين تأثرت وحدة الاستثمارات الخاصة بخسائر محتسبة لمرة واحدة، كما أثر ارتفاع التكاليف التمويلية في صافي أرباح الشركة.

ووصلت عوائد الصناديق التي تديرها وحدة إدارة الأصول خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 إلى 15.47% لصندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و18.26% لصندوق الواحة للاستثمار في القيمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و10.53% لصندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وارتفع إجمالي الأصول المدارة من 2.5 مليار درهم في نهاية 2018 إلى 2.9 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2019.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، باعت «الواحة كابيتال» 6 ملايين سهم من «إيركاب» مقابل 1,017 مليون درهم. ولم تشارك المجموعة في برنامج إعادة شراء الأسهم الذي نفذته «إيركاب» - شركة تأجير الطيران المدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية - خلال هذه الفترة. ونتيجة لذلك، بلغت حصة «الواحة كابيتال» في الشركة 8.1% نهاية يونيو 2019 مقارنة مع 12% في نهاية 2018.

وسجلت «بتروناش» إيرادات بقيمة 267.1 مليون درهم خلال النصف الأول من هذا العام.

وأعلنت شركة التكنولوجيا المالية «تشانل في إيه إس»، التي تمتلك «الواحة كابيتال» 19.5% من أسهمها، عن زيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 22.9% لتصل إلى 112.8 مليون درهم خلال النصف الأول 2019.

وسجلت شركة «آنجلو أريبيان للرعاية الصحية»، التي تمتلك «الواحة كابيتال» 95% من أسهمها، زيادة سنوية في إيراداتها بنسبة 18.7% لتصل إلى 153.6 مليون درهم في النصف الأول 2019.