نتائج الشركات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> سجلت «منازل العقارية» أرباحاًَ صافية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 136.92 مليون درهم، مقارنة مع 132.87 مليون درهم في النصف الأول 2018.
>> سجلت «الإمارات للتأمين» أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 90 مليون درهم، بنمو 53.4%، مقارنة مع 58.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018.
>> سجلت «أمان» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بنحو 7.5 مليون درهم، مقارنة مع 6.7 مليون درهم في النصف الأول 2018
>> حققت «الفجيرة الوطنية للتأمين» أرباحاً صافية في النصف الأول من 2019 بنحو 21.2 مليون درهم، مقارنة مع 26.5 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
>> حققت «أبوظبي لبناء السفن» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بنحو 0.9 مليون درهم، مقارنة مع 3.7 مليون درهم في النصف الأول 2018.
>> سجلت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، خسائر خلال النصف الأول 2019 بنحو 187.8 مليون درهم، مقارنة مع أرباح بنحو 48.4 مليون درهم خلال النصف الأول 2018.
>> سجلت «الصفوة مباشر للخدمات المالية» خسائر في النصف الأول 2019 بنحو 1.03 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بنحو 3.33 مليون درهم في النصف الأول 2018.
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