الاقتصاد

نتائج الشركات

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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> سجلت «منازل العقارية» أرباحاًَ صافية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 136.92 مليون درهم، مقارنة مع 132.87 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> سجلت «الإمارات للتأمين» أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 90 مليون درهم، بنمو 53.4%، مقارنة مع 58.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018.

>> سجلت «أمان» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بنحو 7.5 مليون درهم، مقارنة مع 6.7 مليون درهم في النصف الأول 2018

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>> حققت «الفجيرة الوطنية للتأمين» أرباحاً صافية في النصف الأول من 2019 بنحو 21.2 مليون درهم، مقارنة مع 26.5 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

>> حققت «أبوظبي لبناء السفن» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بنحو 0.9 مليون درهم، مقارنة مع 3.7 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> سجلت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، خسائر خلال النصف الأول 2019 بنحو 187.8 مليون درهم، مقارنة مع أرباح بنحو 48.4 مليون درهم خلال النصف الأول 2018.

>> سجلت «الصفوة مباشر للخدمات المالية» خسائر في النصف الأول 2019 بنحو 1.03 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بنحو 3.33 مليون درهم في النصف الأول 2018.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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