26 % نمو أرباح «أمانات القابضة» الفصلية

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سجلت شركة أمانات القابضة صافي أرباح قدره 35.1 مليون درهم خلال الربع الثاني 2019، بزيادة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018. كما بلغ إجمالي إيرادات أمانات 63.8 مليون درهم بزيادة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.

كذلك حقق الدخل من الشركات الحليفة والتابعة لدى «أمانات» نمواً لافتاً بعد أن سجل زيادة بنسبة 121% على أساس سنوي ليصل إلى 54.5 مليون درهم. وارتفعت حصة الدخل من الشركات الحليفة والتابعة من إجمالي إيرادات الشركة للربع الثاني 2019 إلى نسبة 85% (مقارنة ب 49% خلال الفترة نفسها من العام 2018) بعد احتساب الدخل المتأتي من إيرادات الإيجار العائدة إلى أرض ومباني (أصول) مدرسة «نورث لندن كوليجييت» في دبي، والتي استحوذت عليها «أمانات» بالكامل في يونيو/‏‏ حزيران من العام 2018.

وقال حمد عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة «أمانات»: ينصب تركيزنا على خلق قيمة مضافة في محفظتنا الحالية من الشركات الرائدة عبر التعاون عن كثب مع شركائنا لمساعدتهم على تحقيق المزيد من النمو، وتعزيز ربحيتهم.

وقال تريستان دي بويوسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات»: نواصل تقييم الفرص المتوافرة لزيادة استثماراتنا في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سواء مباشرة أو عبر محفظتنا من الشركات التابعة والحليفة.