«العقار» و«البنوك» يضغطان على الأسهم في أولى الجلسات بعد العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

أغلقت المؤشرات العامة لأسواق الأسهم في المنطقة الحمراء، في أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الأضحى، متأثرة بانخفاض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار؛ حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.22%، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.85%.

تراجعت السيولة في السوقين التي اتجهت بشكل رئيسي إلى أسهم البنوك والعقار، لتصل إلى 376 مليون درهم، منها 164.7 مليون درهم في دبي، و211.6 مليون درهم في أبوظبي، فيما بلغ إجمالي الأسهم المتداولة نحو 230.2 مليون سهم، منها 176.7 مليون في دبي، و53.47 مليون في أبوظبي؛ حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة في السوقين نحو 5878 صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، شهد مؤشر سوق دبي المالي تراجعاً طفيفاً بلغ 0.22%، بنحو 6.3 نقطة، ليغلق عند مستوى 2831.7 نقطة، متخلياً عن مستوى 2857 نقطة، والذي سجله المؤشر بداية الجلسة. واتجه المؤشر نحو التراجع من الساعة الأولى للجلسة، متأثراً بضغوطات من قطاعي العقار والبنوك، وخاصة من الأسهم القيادية التي سجلت تراجعات طفيفة خلال الجلسة.

وانخفض مؤشر العقار 0.55%، مع انخفاض 4 أسهم؛ وهي: «إعمار العقارية» الذي تراجع بنسبة 0.57% إلى 5.27 درهم؛ بعدما تصدر تداولات السوق بنحو 52.4 مليون درهم، فيما سجل «إعمار للتطوير» أكبر انخفاض في القطاع، بنسبة 2.07% إلى 4.25 درهم، وتراجع «إعمار مولز» 1.02%، و«الاتحاد العقارية» 0.87%. وفي المقابل، صعد «داماك» 1.38% إلى 0.958 درهم، بتداول 5.7 مليون درهم، وارتفع «ديار» 1.21%، و«أرابتك» 1.2%. وتراجع مؤشر البنوك هامشياً بنسبة 0.26%، مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.58% إلى 5.17 درهم، بتداول 16.8 مليون درهم؛ وذلك إلى جانب تراجع «جي إف إتش» 0.67% إلى 0.890 درهم، بينما ارتفع «أملاك» 0.90% إلى 0.338 درهم، وسط استقرار «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، وقفز «الإثمار» 14.98% إلى 0.284 درهم.

وارتفع مؤشر الاستثمار 0.13%، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.75% إلى 1.35 درهم، وسط تراجع «سوق دبي المالي» 1.71% إلى 0.922 درهم، واستقرار «شعاع» دون تغيير.

وصعد قطاع السلع بنسبة 2.3%، مدعوماً بالارتفاع الوحيد لسهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» بنسبة 2.7% إلى 0.228 درهم، بتداول 4.75 مليون درهم.

وتباينت إغلاقات أسهم التأمين الذي تراجع مؤشرها القطاعي بنسبة 0.55%، بضغوط من انخفاض «سلامة» 0.89% إلى 0.665 درهم، و«دار التكافل» 2.28% إلى 0.601 درهم، مع ارتفاع «أمان» 3.26% إلى 0.475 درهم.

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سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.85% إلى 5053.77 نقطة، وسط تراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية؛ ومنها: «البنوك» 0.55%، و«الاستثمار والخدمات المالية» 5.69%، و«العقار» 2.11%، و«الاتصالات» 1.11%.

واتجهت السيولة على الأسهم القيادية في السوق وخاصة البنوك؛ حيث تصدر «أبوظبي التجاري»، الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنحو 89.6 مليون درهم، ليرتفع السهم بنسبة 0.24% إلى 8.45 درهم، وارتفع «الشارقة الإسلامي»1.71% إلى 1.19 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.61% إلى 4.98 درهم، وجاءت الضغوط من تراجع «أبوظبي الأول» بنسبة 0.93% إلى 14.96 درهم، بتداولات 40.5 مليون درهم.

وتراجع سهم «الدار العقارية» 2.17%، ليغلق عند مستوى 2.17 درهم، بتداولات بقيمة 31.7 مليون درهم.

وانخفض سهم «اتصالات» 1.11% إلى 16.1 درهم، وسط تداولات بقيمة 23.8 مليون درهم.وفي الاستثمار، تراجع سهم «الواحة كابيتال» 6.93% إلى 0.94 درهم، متأثراً بنتائج الشركة للربع الثاني من العام الجاري، كما تراجع «إشراق للاستثمار» 4.3% إلى 0.40 درهم.

وفي قطاع الطاقة، تراجع «دانة غاز» 2.88% إلى 1.01 درهم، بعدما شهد السهم سيولة بنحو 4.4 مليون درهم، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.74% إلى 2.72 درهم.

تداولات المستثمرين

وشهدت التداولات تسييلات من بعض المستثمرين الأجانب غير العرب؛ حيث سجلوا محصلة بيعية بقيمة 39.46 مليون درهم في السوقين، منها 20 مليون درهم في دبي، و19.4 مليون درهم في أبوظبي، فيما بلغ إجمالي مشترياتهم نحو 209.5 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 249 مليون درهم.

وفي المقابل، اتجه بقية المستثمرين نحو الشراء؛ حيث سجل العرب محصلة شرائية ب5.7 مليون درهم؛ نتيجة لمشتريات بنحو 26.3 مليون درهم، ومبيعات بنحو 20.6 مليون درهم.

وسجل الخليجيون أيضاً محصلة شرائية بنحو 7.07 مليون درهم؛ نتيجة لمشتريات بقيمة 17.6 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 10.6 مليون درهم.