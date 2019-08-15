شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال " تقيم شركات الوزارة المرشحة للطرح فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بقطاع الأعمال العام ،أن الوزارة تعكف على دراسة الحالة المالية والفنية لعدد من الشركات التابعة تمهيدا لوضعها فى جدول للطرح فى البورصة .

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وأوضح المصدر ، لـ " الخليج 365" أنه سيتم طرح شركتى أبو قير للأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات فى المرحلة المقبلة ،يليها طرح شركات مصر الجديدة للاسكان والتعمير ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياه ثم طرح عدد من شركات القابضة الكيماوية والمعدنية منها النصر للتعدين والسبائك الحديدية ، مشيرا الى أن القطاع به نحو 15 شركة مؤهلة للطرح فى البورصة الفترة المقبلة ،وهو ما يستوجب البدء فى إجراءات تقييم أصولها أولا .