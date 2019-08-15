شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للإحصاء": انخفاض معدل استهلاك السولار لـ 1.202 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، عن انخفاض معدل استهلاك السولار خلال شهر مايو الماضى مقارنة بمعدل الاستهلاك فى نفس الشهر من العام الماضي .

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصل " الخليج 365 " على نسخة منه، أن حجم استهلاك السولار بلغ 1.202 مليون طن خلال شهر مايو من العام الجارى، مقارنة بحجم استهلاك للسولار 1.260 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي.

يذكر أن قطاع البترول التزم خلال السنوات الخمس الأخيرة بتأدية دوره المنوط به ، بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين امداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلى واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد سواء للمنتجات البترولية أو للغاز الطبيعى المسال الذى تم التوقف عن استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً .