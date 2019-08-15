شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: جهاز المشروعات مهتم بالصعيد و48 %من التمويلات لوجه قبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع ، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة، أن الجهاز يولى محافظات الصعيد اهتمام خاص وكذلك المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أنه تم ضخ 48 % من التمويلات بالفترة من يناير إلى يونيو 2019 لمحافظات الصعيد.

وأكدت جامع ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجهاز يعمل على تنمية محافظات مصر، لكن هناك اهتمام بتنمية المحافظات الحدودية والصعيد، لافتة إلى أن محافظات الوجه البحرى حصلت على 36% من تمويلات الجهاز بأول 6 أشهر من العام الجارى والمحافظات الحدودية 4%، والحضرية 12% ، لافتة الى أن أن النشاط التجارى يستحوذ على 68% من التمويلات و14% موجهه للمشروعات الخدمية، و9% إلى الصناعية، 7% تمويل للمشروعات الحيوانية، و2% للخدمية.