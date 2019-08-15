شكرا لقرائتكم خبر عن البيزو الأرجنتينى يفتح متراجعا 12.3% بعد الإعلان عن إجراءات اقتصادية طارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح البيزو الأرجنتيني منخفضا 12.3 % عند 61 مقابل الدولار اليوم الأربعاء بعد دقائق من إعلان الرئيس ماوريسيو ماكرى حزمة إجراءات تهدف إلى توفير فرصة لالتقاط الأنفاس للشعب الذي تضرر بشدة جراء الركود وارتفاع التضخم في البلاد.

وانخفضت العملة المحلية 25.69 % منذ يوم الأحد، حين حقق الرئيس المنتمي ليمين الوسط أداء ضعيفا غير متوقع في انتخابات تمهيدية في مواجهة منافسه الرئيسي ألبرتو فرنانديز.

وتقلص النتائج احتمال فوز ماكري بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات العامة التي تُجرى في أكتوبر.