شكرا لقرائتكم خبر عن هتشوف "دلافين وسمك القرش".. تعرف على أفضل 5 مواقع غطس فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى ليس سببا سلبيا كما يتوقع البعض، بل هو فرصة لمحبى الرياضات المائية والغوص بالإستمتاع بشواطئ مصر شمالا وشرقا، والتى توفر لك فرصة استثنائية لمشاهدة الحياة المائية عن قرب، وخوض بعض الوقت من المغامرة.

والرياضات المائية والغوص فى مصر له شهرة عالمية، يأتى إليها السائحون من كل حدب وصوب لممارستها، فقط خذ نفس عميق واستعد لرؤية تفاصيل الحياة البحرية عن قرب خلال إجازة عيد الأضحى.

وليس مهما أين ستقضى إجازتك فأينما ذهبت ستجد تحت شواطئ مصر كنوزا لا مثيل لها فى العالم، فمدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والجونة وطابا لا تخلو من مواقع مميزة للغوص، وسواء كنت من محترفى الغطس أو من المبتدئين ستجد برامج تناسبك.

1 - محميات الجزر الشمالية القريبة من الغردقة بها شعاب مرجانية تصل أعمارها لملايين السنين وأسراب الدلافين، من بينها جزر أبو النحاس، وسيول الكبير، وسيول الصغير، وشعاب الفنادير، والفانوس.

Advertisements

2 - إذا كنت تقضى إجازتك فى الغردقة فلديك 27 موقعا مميزا للغطس، منها شعاب كارلس رييف أجمل مواقع الغطس فى الغردقة بفضل أصناف الأسماك النادرة، وأبو رماد يسهل الوصول إليه من الغردقة أو شرم الشيخ عن طريق قارب للرحلات الطويلة.

3 - بيت الدولفين فى الجونة اسم على مسمى حيث يضم عددا هائلا من الدلافين.

4 - فى دهب لا شك أن الثقب الأزرق أو "البلو هول" أشهر أماكن الغطس عالميا، يحتوى على تشكيلات مرجانية ساحرة وأسماك الإنكليس الجميلة.

5 - فى مرسى علم "الفنستون" أخطر موقع للغطس لوجود أسماك القرش ذي الزعنفة البيضاء، كذلك يحتوى الموقع على أسماك البركودة والملاك والكوشر والموارى.