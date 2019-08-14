شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر اللايتكوين ضغطه السلبي ليكسر مستوى 84.60 ويستقر دونه الآن، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 70.00، مع الانتباه إلى أن التداول فوق 84.60 من جديد قد يدفع السعر لبدء محاولات تعافي جديدة واستهداف مناطق 99.20 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 75.00 والمقاومة 90.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط