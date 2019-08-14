شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر البتكوين من كسر مستوى 10600.00 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 9855.80 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 10600.00 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 10000.00 والمقاومة 11000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط