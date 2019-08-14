شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية الآن ليبتعد تدريجياً عن مستوى 0.6830، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، تدعمه الإشارة السلبية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.6700، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 0.6830.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6720 والمقاومة 0.6830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط