شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر عقود خام برنت نحو الأسفل بشكل هادئ ليقترب من مستوى 59.93، وكما أشرنا صباحاً، يمثل هذا المستوى مفتاح تحديد الوجهة التالية، لنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور، حيث لا يزال التعارض بين إيجابية المتوسط المتحرك 50 وسلبية مؤشر ستوكاستيك قائماً. وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة للفترة القادمة، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.50 والمقاومة 62.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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