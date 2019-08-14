شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية طفيفة ليقترب من حاجز 56.00 دولار، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 54.47، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 57.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.50 والمقاومة 57.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط