شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية ليتحرك فوق حاجز 17.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 17.30 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 18.45 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات فوق 16.45 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي