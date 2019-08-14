شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بمحاولات اختراق مستوى 1503.25، وطالما أن السعر فوق مستوى 1483.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 1560.00، في حين إن كسر 1483.60 سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1485.00 والمقاومة 1530.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد