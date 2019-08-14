شكرا لقرائتكم ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 14 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 14 أغسطس 2019 / 19:10

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب بلاده من منظمة التجارة العالمية، التي يتهمها على الدوام بأنها تحابي الصين على حساب الولايات المتحدة.



Advertisements

وقال وسط صيحات التأييد من حشد من العمال في مصنع في ولاية بنسلفانيا: "سنغادر إذا لزم الأمر ... نعلم أنهم يؤذوننا منذ سنوات، وهذا لن يحدث مرة أخرى".

وهي ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب بالانسحاب من هذه المنظمة الدولية.

وخلال الصيف الماضي قال ترامب إن منظمة التجارة العالمية تتعامل "بشكل سيء جدا" مع الولايات المتحدة منذ سنوات عدة، مضيفا أنها في حال "لم تصلح نفسها فسيتم الانسحاب منها".

كما طالب في نهاية تموز (يوليو) الماضي المنظمة بإصلاحات تحول دون التعامل بطريقة مميزة مع الدول النامية. وتأخذ ادارة ترامب على منظمة التجارة العالمية منذ سنوات طويلة السماح للصين بأن تصنف على أنها دولة نامية، ما يعفيها من بعض الواجبات.