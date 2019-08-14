شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: رئيس الأرجنتين سيعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة قبل فتح الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام محلية إن الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى سيعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة اليوم الأربعاء قبل فتح الأسواق بعد اضطرابات اقتصادية استمرت على مدى يومين بفعل نتائج انتخابات تمهيدية تقدم فيها مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز.

ووجه الفوز الساحق الذى حققه فرنانديز فى الانتخابات التمهيدية يوم الأحد ضربة قوية لاحتمالات إعادة انتخاب ماكرى وتسبب فى اضطراب السوق بفعل مخاوف من عودةالأرجنتين إلى اتباع سياسات تتدخل فى الاقتصاد.