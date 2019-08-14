10 معلومات عن عملاق إنتاج الغاز بالمتوسط.. حقل ظهر 30 تريليون قدم إحتياطى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مشروع تنمية حقل ظهر العملاق من أضخم مشاريع تنمية حقول إنتاج الغاز بالبحر المتوسط،وذلك حيث يبلغ الاحتياطيات المقدرة به بنحو 30 تريليون قدم مكعب غاز وفيما يلي أهم 10 معلومات عن حقل ظهر العملاق والتي كانت كالتالي.. 1-استثمارات 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلي للمشروع. 2-احتياطيات تقدر 30 تريليون قدم مكعب غاز ويعد أكبر حقول الغاز بالبحر المتوسط . 3- 2.7مليارقدم مكعب غاز يوميا نهاية 2019 . 4- تم اكتشاف حقل ظهر العملاق عام 2015. 5-ارتفاع الإنتاج لاكثر من ثلاثة أمثاله في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 11.3 مليار متر مكعب. Advertisements 6- إنتاج الغاز من مشروع تنمية حقل ظهر سيبلغ 76 مليون متر مكعب بحلول نهاية العام الجاري. 7- تملك روسنفت حصة 30 % من المشروع، وتسيطر إيني الإيطالية على 50 % بينما تملك بي.بي ومبادلة للبترول عشرة بالمئة لكل منهما في ظهر، وذلك من إجمالى نصيب الشريك الأجنبى والدولة المصرية ممثلة فى إيجاس تمتلك 100% من نصيب مصر. 8-ديسمبر 2017 مرحلة الإنتاج التجريبي من حقل ظهر بطاقة إنتاجية تصل ل 350 مليون قدم مكعب يوميا. 9- نهاية يناير 2018 أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة بدء الإنتاج من حقل ظهر. 10 - يقع علي بعد 190 كيلو متر من سواحل مدينة بورسعيد.

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