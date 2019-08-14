شكرا لقرائتكم خبر عن 7مدن مصرية "ممنوع فيها البلاستيك" لحماية الكائنات البحرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السياحة المستدامة أصبحت مصطلح يشغل بال القائمين على القطاع فى دول العالم أجمع، بعد أن بدأت منظمة السياحة العالمية فى حملات ترويج كبيرة لأهمية الحفاظ على المقاصد السياحية وعدم تعريض البيئة للمخاطر.

وجاءت الدعوة لمنع البلاستيك من أبرز المبادرات التى شهدت رواجا عالميا هذا العام، لما له من ضرر كبير على الحياة البحرية والأسماك والشعاب المرجانية وتحاول مصر اللحاق بركاب بتلك الدول حفاظا على الحياة البحرية فى البحر الأحمر، والذى يمتلك كنوزا لها شهرة عالمية.

ومنذ بداية العام الجارى شهدت 7 مدن مصرية واقعة على البحر الأحمر قرارات بحظر استخدام البلاستيك فيها، وهى 6 مدن فى فى محافظة البحر الأحمر وهى الغردقة وسفاجا ومرسى علم ورأس غارب والقصير وشلاتين، بالإضافة إلى مدينة فى جنوب سيناء وهى دهب.

Advertisements

ودعت منظمة السياحة العالمية السياح فى جميع أنحاء العالم بعدم القيام بممارسات تضر بالحياة المائية فى البحار والمحيطات، وبشكل خاص إلقاء المواد البلاستيكية التى لها أضرار بالغة على الكائنات البحرية والتى تعد أحد أهم الثروات السياحية.

وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" "سنويا يتم تسرب 13 مليون طن من مخلفات البلاستيك إلى المحيطات، مما يتسبب فى أضرار بيئية خطيرة للحياة المائية، أخطرها قتل 100 ألف من الكائنات البحرية سنويا، "كن مسئولا أفعالك مهمة، السياحة أكثر بكثير من السفر".